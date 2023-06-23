Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Haziran 2023 20:33
tecrübeli bir kurumda teknisyen varsa bana yardım edebilir mi ?

merhaba dostlar yeni teknisyeniim bizim kurumda bizzat fiili iş yapmıyoruz ihaleye firma giriyor o firma çalışanları yapıyor ve bizde onları kontrol edip yönetiyoruz tarzi bir şey. malzeme ihaleleri oluyor biz yapıoyruz mesla ben hiç anlamam bu işlerden veya malzeme hurdaya çıkacak biz karar veriyoruz bende tabi bi halt bilmediğim için imza atıyorum benimle beraber çalışan başka memur yok 4d li var bir tane. yarın öbür gün sayıştay gelip bir sıkınıt görürrse başım belaya girermi ? benimle beraber 4d lininde başı belya giremi yoksa tüm suçlar üstümemi kalır. ?


yeşilrussel
Aday Memur
23 Haziran 2023 20:55

Iscinin sorumlulugu olmaz

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