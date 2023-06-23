Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 20:49
Duruşmadan sonra

Duruşmadan sonra şu kadar günde kararım yazıldı diyen var mı


şanslı-s2
Şef
23 Haziran 2023 21:04

Ortalama 1 ay içinde sisteme düşer verilecek karar.


Kenzo123
Aday Memur
23 Haziran 2023 21:13

Duruşmadan sonra benim bir ayı geçti hala karar yok adli tatil sonrasına kalır mı diye düşünmeye başladım

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