Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 21:26
En düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsun
En düşük memur maaşının 22 bin olması itibariyle uzmanların açıklamasına göre 33 bin oluyormuş hayırlısı bakalım.

fenerliyimmmm
Aday Memur
23 Haziran 2023 21:30
Yav boş işlerle meşgulsünüz boşş

ardabeyy
Şef
23 Haziran 2023 22:03
Maalesef öyle bişey mümkün deell

Delidolu66
Memur
23 Haziran 2023 22:11
Günümüz şartları. Çalışma saatlerine bakarsan en az 40.000 tl olması gerekir.

Nick2791
Aday Memur
23 Haziran 2023 22:20
Abicim neden kafanıza göre konu açıyorsunuz.Tek sen mi duyuyorsun o uzmanların dediğini

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
23 Haziran 2023 22:21
Sana ne kardeşim fikrimi belirttim işine gelmiyorsa yazma sana zorla yorum yap diyen mi var??
Nick2791, 46 dk. önce
Abicim neden kafanıza göre konu açıyorsunuz.Tek sen mi duyuyorsun o uzmanların dediğini

policeab25
Aday Memur
23 Haziran 2023 22:43

He hee


coderart
Aday Memur
23 Haziran 2023 22:43

33 bin çok değil ki. İlk 6 ay için olması gerekendi. Yakın zamana kadar hep yoksulluk sınırında maaş alıyorduk.. Yoksulluk sınırı şu an 40661 lira. Yılın ikinci altı ayında kaça çıkar kim bilir..

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