Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 21:33
Yardım
Arkadaşlar ailem depremzede evimiz ağır hasarlı şark tercihlerini yaparken dilekçe verdim kendi memleketim için tercih dışı Hakkari geldi ve dilekçemede bugün olumsuz yanıtı aldım benim ne yapmam gerek bilgisi olan yazarsa çok makbule geçer

sinanpolat22
Aday Memur
23 Haziran 2023 21:34
personel baskanina goruse cikmayi dene, gidenler genelde olumlu donus aliyormus.

Halil44444
Aday Memur
23 Haziran 2023 21:35
Görüşler kapalı diyorlar devrem
sinanpolat22, 2 saat önce
personel baskanina goruse cikmayi dene, gidenler genelde olumlu donus aliyormus.
Toplam 2 mesaj

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