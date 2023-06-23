Arkadaşlar ailem depremzede evimiz ağır hasarlı şark tercihlerini yaparken dilekçe verdim kendi memleketim için tercih dışı Hakkari geldi ve dilekçemede bugün olumsuz yanıtı aldım benim ne yapmam gerek bilgisi olan yazarsa çok makbule geçer

Arkadaşlar ailem depremzede evimiz ağır hasarlı şark tercihlerini yaparken dilekçe verdim kendi memleketim için tercih dışı Hakkari geldi ve dilekçemede bugün olumsuz yanıtı aldım benim ne yapmam gerek bilgisi olan yazarsa çok makbule geçer