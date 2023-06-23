Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 21:42
Yeni maaşım ne kadar olacak
Evet hesap uzmanlarına soruyorum 16 lirq maaş alıyorum 2 yıllık polisim temmuz zammıyla maaş ne kadar olur abiler tahminim 26

vatanfedaisi
Aday Memur
23 Haziran 2023 21:45

26 az en az 32-33 bandında olmalı enflasyon kira geçinemiyoruz


Biolog_01
Memur
23 Haziran 2023 21:59
Evirip çevirip bir yolunu bulup 33-35 verseler belki iyi şeyler düşünmeye dönebilirim
Toplam 2 mesaj

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