BİTLİS-AHLAT HAKKINDA

Arkadaşlar ahlatta görev yapan var mı? Lojman durumları nedir çalışma sistemi nasıl kış nasıl geçiyor bilgi verebilecek birisi var mı?

Arkadaşlar ahlatta görev yapan var mı? Lojman durumları nedir çalışma sistemi nasıl kış nasıl geçiyor bilgi verebilecek birisi var mı?