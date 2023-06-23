Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 21:42
BİTLİS-AHLAT HAKKINDA
Arkadaşlar ahlatta görev yapan var mı? Lojman durumları nedir çalışma sistemi nasıl kış nasıl geçiyor bilgi verebilecek birisi var mı?

Canikli35
Aday Memur
23 Haziran 2023 22:19

Muhteşem bir yere gidiyorsun gerisi teferruat

Toplam 1 mesaj

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