Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


23 Haziran 2023 22:43
Hayırlısı olsun....
Neyin şer neyin hayır olduğunu bilemezsin sen sadece rabbine tevekkül edersin.

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