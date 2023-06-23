Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 23:34

TEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİ
TEMMUZ DA POLİSİN MAAŞI SİZCE NE KADAR OLUR

Bu ankete 1 saat 7 dakikada, 18 kişi oy kullandı

TEMMUZ DA POLİSİN MAAŞI SİZCE NE KADAR OLUR

Kadropolisiamet
Aday Memur
24 Haziran 2023 00:11

En mantıklı başlık bu en iyisi anket yapmak yorum atarsanız devamlı üstte kalır arkadaşlar


xLmx
Aday Memur
24 Haziran 2023 00:22
31 32

Kadropolisiamet
Aday Memur
24 Haziran 2023 00:40

Bence max 25 26

Toplam 3 mesaj

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