Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 23:47
Memur zammının kesin belli olacağı tarih.
Ne zaman arkadaşlar? Hiçbir şeyin belli olmadığı, zammın nasıl olacağının devlet sırrı olduğu bu kaotik ortamda en azından net bir tarih bile mi yok?

Dümenden Haydar
Memur
24 Haziran 2023 00:33

Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22000 lira olacağının sözünü verdi. Ardından verdiğim bu Söz erkek sözüdür diye dile getirdi. Ben Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum ve güveniyorum.


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2023 00:40

https://forum.memurlar.net/konu/2540834/temmuz-zammi-tek-baslik-haricen-acilan-konular-kapatilacaktir.html

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