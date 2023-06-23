Memur zammının kesin belli olacağı tarih.

Ne zaman arkadaşlar? Hiçbir şeyin belli olmadığı, zammın nasıl olacağının devlet sırrı olduğu bu kaotik ortamda en azından net bir tarih bile mi yok?

Ne zaman arkadaşlar? Hiçbir şeyin belli olmadığı, zammın nasıl olacağının devlet sırrı olduğu bu kaotik ortamda en azından net bir tarih bile mi yok?