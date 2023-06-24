Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


24 Haziran 2023 01:02
Merkez teşkilatına koruma ve güvenlik görevlisi olarak atananlar
Selamun aleyküm arkadaşlar

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