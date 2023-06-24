Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 02:38
Semineri cuma gecesi izledim sorun olur mu?

Arkadaşlar seminer izlemek cuma gecesi saat 2 yi 10 geçe aklıma geldi ve gençlerle ilgili olan semineri izledim. Geç izlemiş oldum. Ek ders gider mi?


Kuskusuz
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 02:46

Bizim okulda Nisan ayindaki seminerde yaşandı bu durum. Müdür kapandığı için ek ders alamayacağını söylemiş. Ben sistem kapalı değil izle belki alabilirsin dedim. İzledi ve aldı hocam. Sistem eskisi gibi kapanmadigi için izlenebiliyor. Bizim hoca aldıysa önünde engel yok demek ki!..

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