Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 02:55
engelli sınıf öğretmeni

engelli sınıf öğretmeni isteği dışında zorla 30 saatten fazla derse girer mi. 40 saate kadar idare görev verebiliyor ya engelli öğretmene de aynı şekilde verilebiliniyor mu isteği dışında.


Kuskusuz
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 02:59

İdare zorla derse girdirebiliyor mu? İlk defa duydum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Ösym 2023 görevli ücretleri22000 maaş zammı 16500 e düştümemurlar net uzmanligin 5 yila inmesini gundeme getirmeni istiyoruzEk ders icra kesintisiProje okulları atama kriteri!Memurlar net her türlü zam haberini yapıyorsunda neden memur maaş zammı ve alım gücünü haber yapmıyoDeprem Tazminatı YattıDolar Bazında Temmuzda Maaşın Artmayacak OlmasıÖğretmen Maaşı

Sözlük

şu an çalan şarkı 7 epikriz 1 Stalking 1 Shibari Sanatı 2 insallah uzerine 2 Güne arabesk bir şarkı bırak 4 twitterı çökerten türk 2 Match olmak 2 edin dzeko 2 shiplemek 1

Son Haberler

HAGB kararı disiplin cezası verilmesine engel değildir24 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKocaeli'de yürüyüş ve etkinlikler 2 Temmuz'a kadar yasaklandıAmasya'da toprağa gömülü mühimmat bulunduMilli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir