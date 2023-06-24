Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2023 06:37
3 yılı dolmayan memur özel sektör tayin
2 bucuk yıl olmuştum atanalı belki diyerektan dilekçe vermiştim eşim özel sektörde sigorta prim günü dolu fakat dün red cevabı geldi

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