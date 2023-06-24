Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2023 08:02
5400 prim günü ile emekli olma hk.

Arkadaşlar 5400 prim ödemesi bulunan fakat yaşı 61den genç olan biri 5400 prim gününü tamamlayıp çalışmadan 61 yaşına kadar beklerse yaşı geldiğinde emekli olabiliyor mu yoksa primi dolduğu halde çalışmak mı zorunda?

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kim bu en düşük memur maaşı.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımDevlet yetişmiş elemanlarını özel sektöre kaptırıyorSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiDeprem tazminatıMemurlar.net İşçi ile En Düşük Memur Maaşını Kıyasla-Haber yap!Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Kira yardımı hk.

Sözlük

tıksırmak 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 şalvardan rahat insan 1 twitterı çökerten türk 1 şu an çalan şarkı 6 ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1 Siteye birkaç beden büyük gelmek 5 Match olmak 1 Ruha iyi gelen müzikler 4 ghosting 3

Son Haberler

Özkan Uğur yoğun bakımdaRusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?Kayıp olarak aranan yaşlı adam Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg çıktıAlmanya nitelikli göçmene kapıları açtıYasa dışı bahis örgütüne 'markaj' operasyonu: 18 tutuklama

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir