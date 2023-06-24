Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


24 Haziran 2023 08:14
Şehir içi şehirler arası nakliyat
Şehir içi şehirler arası nakliyat ihtiyacı olan bize ulaşabilir

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerSydv de çalışanlar

Sözlük

twitterı çökerten türk 1 edin dzeko 2 köhne bizans 1 kadınlar ne ister adlı soru 3 Shibari Sanatı 2 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 5 ghosting 3 ölüm 5 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 tek taraflı çaba 1

Son Haberler

Özkan Uğur yoğun bakımdaRusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?Kayıp olarak aranan yaşlı adam Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg çıktıAlmanya nitelikli göçmene kapıları açtıYasa dışı bahis örgütüne 'markaj' operasyonu: 18 tutuklama

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir