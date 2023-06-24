Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 08:59
Kadrolu personelin nakil çalışması sonrası süreç

Merhaba arkadaşlar aynı il fakat farklı bir komisyona atandım. 15 gün mehil müddetim olacak mı? Olacak ise bu mehil müddeti içerisinde maaşım kesiliyor mu?

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