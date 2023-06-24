Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 09:07
Rütbe Terfi

2022 ve 2023 yılları için rütbe terfi kuruluna girdim. 2022 yılından terfi etmez. 2023 yılından terfi eder verildi. 2022 yıldı için idare mahkemesine gitmek istiyorum. Bu konu hakkında yardımcı olabilecek, elinde böyle bir konu ile ilgili olarak dava dilekçesi olan varsa paylaşabilir mi, teşekkürler

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