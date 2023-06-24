KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Haziran 2023 10:27
İşçi Statüsündeki Mühendis
Arkadaşlar merhaba. Mühendise seyyanen zam yapılırsa işçi statüsünde çalışan mühendislerde bu zamdan yararlanıyor mu ? Yoksa sadece mühendis statüsünde olanlar mı faydalanır

makinecibartın
Aday Memur
24 Haziran 2023 11:07
Tpao için mi sordunuz ?
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