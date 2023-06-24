KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Haziran 2023 10:30
Diyanet 4538 Personel Alımı

Merhabalar, arkadaşlar diyanet 4538 personel alımı hakkında 2 ay olmasına rağmen diyanetten hala bir açıklama yok belli ki bayram sonuna kaldı bu konuda bilgisi olan var mı, bir de alımların hangi ile yapılacağını hala tam anlamadım ankaraya mı yoksa sözlü mülakat olan yerlere mi olacak alım

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