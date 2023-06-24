Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2023 11:01
Temmuzda işçi maaşı

Temmuzda tahminen yüzde 25 zam alacak kamu işçisi arkadaşlar. Toplam maaşları tediye ikramiye dahil 40 bin liraya çıkacak. Bu da oluyor ki en düşük memur maaşının 2 katı alacaklar. Buçuk ali memurları bitirdi.

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