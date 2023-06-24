Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2023 11:32
Yüksek Lisans Bitirdikten sonra Mühendislik Bölümü Bitirince İntibak

2015 yılı 6. ayda ön lisans bölümünden mezun oldum ve 2015 yılı 10. ayda memur olarak atandım.

2019 yılı 7. ayda lisan bölümünden mezun oldum ama emsale takıldım kademe alamadım.

2023 yılı 1. ayda yüksek lisan bitirdim ve 1 kademe aldım.

2023 yılı 6. ayda mühendislik bölümü bitirdim ama derece veya kademe ilerlemesi yapılmadı.

Mühendislik bitirdiğim için 1 derece almam gerekmiyor mu bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim.

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