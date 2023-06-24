Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 11:34
Mazeret tayini

Mazeret tayini için dilekçe yazmıştım 4 aydır cevap verilmedi. Gönderip cevap alan var mı yakın zamanda havuz tayinleri de açıklandı?

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