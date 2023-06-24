Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 11:47
Meb hizmetli asci ogretmen

Olay milli egitim bakanliginda geçiyor. Asci lisans mezunu kpss ile atanmis 700 km uzaktaki okula 657 aldigi maas 10500. Isci bulasikci ilk okul mezunu kpss yok taserondan gecme zaman gecsin diye 50 metre otesindeki okula girmis maasi 22000. Ogretmen lisans mezunu kpss var kim bilir nerden gelmis aldigi maas 14000. Hikaye bu kadar.


Helalolsundayiogli
Aday Memur
24 Haziran 2023 12:32
Aynn

merve00000
Şube Müdürü
24 Haziran 2023 12:45

işçilerin sendikaları çalışıyor haklarını alıyor sendika başkanları çalıştı zam üstüne zam aldı helal olsun peki memuru temsil eden memur sendikası naptı ben zam isteyemem ihanet olur dedi herkes hakkettiğini alıyor işçiler çalıştı hakkettiklerini aldılar.

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