17 dönüm arazi ne ekilir?

Arkadaşlar.

20 senedir hayalini kurduğum hayata yaklaştım. şehirde yaşıyorum, yok denemeyecek kadar tarım ve hayvancılık bilgim var.

lütfen aşağılamadan cevap yazınız.

17 dönüm içinde evi olan bir arazi satın almayı düşünüyorum. arazı 26,000 dönüm ( 26 bin dönüm, evet doğru) devlet merasına sıfır. yaz mevsiminde merada hayvanlarımı otlatabilirim. kışın ise 17 dönüme ekeceğim tahıl ile besleyerek yem parası vermek istemiyorum. küçük baş hayvan besleyeceğim , 10-100-1000 koyun alabilirim maddi sorunum yok.

arazi Kastamonu da.

şimdi sorum şu ki.

bu 17 dönüm araziye hangi tahılları ne kadar bir metrekareye ekmeliyim ki bana 1 kış boyunca yetecek karma bir yem versin?

ve bu elde edeceğim karma yem ile yaklaşık olarak kaç koyun a kış boyu bakabilirim?

tavsiyeleriniz için teşekkürler.