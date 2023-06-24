Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 12:27
Aile bakanlığı 2023 alımı aile sosyal destek personeli
Arkadaşlar aile sosyal destek personeli 21.yedek olarak gözüküyorum.Gelmesi çok zor ama bir umut işte.Bu takibi nasıl yapabilirim yeniden açıklama mı olur yedeğe sıra gelse ya da ben mi kariyer kapısı üzerinden sürekli takip etmeliyim

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