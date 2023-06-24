Aile bakanlığı 2023 alımı aile sosyal destek personeli

Arkadaşlar aile sosyal destek personeli 21.yedek olarak gözüküyorum.Gelmesi çok zor ama bir umut işte.Bu takibi nasıl yapabilirim yeniden açıklama mı olur yedeğe sıra gelse ya da ben mi kariyer kapısı üzerinden sürekli takip etmeliyim

Arkadaşlar aile sosyal destek personeli 21.yedek olarak gözüküyorum.Gelmesi çok zor ama bir umut işte.Bu takibi nasıl yapabilirim yeniden açıklama mı olur yedeğe sıra gelse ya da ben mi kariyer kapısı üzerinden sürekli takip etmeliyim