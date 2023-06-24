Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2023 12:32
Para puan promosyon bilgisi olan
Haziran ayında almayacakmıydık arkadaşlar promosyon para puanları bilgisi olan var mı (ziraat)

fatodemiş
Aday Memur
24 Haziran 2023 12:55
İlk ödemeyi 15 ocakta almadık mı? İkinci ödeme 6 ay sonra demişlerdi. Ocak ayının 6 ay sonrası temmuz. 15 Temmuz maaşında yatacak. Niye herkes Haziran sanıyor anlamıyorum
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