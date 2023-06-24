Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 13:03
MEB görevde yükselme sınavı

Arkadaşlar, MEB görevde yükselme sınavı için sınav görevleri açılmış.

9.00-12.30-16.00 olmak üzere 3 oturum yapılacağı mebbiste görünüyor.

- Bu oturumlardan hangisi memur hangisi şef hangisi sayman hangisi şube müdürlüğü oturumudur sizce?


RaSKaH
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 13:10

Yazılı sınav, bu duyuruda belirtilen sınav merkezlerinde 09 Temmuz 2023 Pazar günü 1.oturumu saat 09.30'da (şube müdürlüğü), 2. oturumu 12.30?da (memur-şef) ve 3. oturumu 16.00?da (sayman) başlayıp, üç oturum olarak yapılacak ve her bir oturum 75 dakika sürecektir.

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