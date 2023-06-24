Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 13:07
Sgk Uzmanının Temmuz Zammı Yorumu

https://www.haberler.com/ekonomi/sgk-basuzmani-karakas-en-dusuk-memur-emekli-maasi-16058646-haberi/

Bence gayet mantıklı. Sevıyelı bır sekıldr yorumlarınızı beklıyorum.

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