Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


24 Haziran 2023 13:09
Engelli memur yemin eder mi?

Engelli kadrosundaki aday memur yemin ediyor mu?

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Sözlük

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