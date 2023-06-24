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Editörler : Renjiro
Müdür şube müdürü müdürü yardımcısı
Kamudaki Şube Müdürlerinin Talepleri Yıllar içinde kamuda çalışan Şube müdürlerinin özlük haklarının yönetici unvanlı kariyerli Genel idare sınıfında olan personellerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz Örneğin kamuda yönetiçi sınıfında olan Gen
Kamudaki Şube Müdürlerinin Talepleri Yıllar içinde kamuda çalışan Şube müdürlerinin özlük haklarının yönetici unvanlı kariyerli Genel idare sınıfında olan personellerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz Örneğin kamuda yönetiçi sınıfında olan Gen
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