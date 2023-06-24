Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


24 Haziran 2023 13:16

Müdür şube müdürü müdürü yardımcısı
Kamudaki Şube Müdürlerinin Talepleri Yıllar içinde kamuda çalışan Şube müdürlerinin özlük haklarının yönetici unvanlı kariyerli Genel idare sınıfında olan personellerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz Örneğin kamuda yönetiçi sınıfında olan Gen

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Kamudaki Şube Müdürlerinin Talepleri Yıllar içinde kamuda çalışan Şube müdürlerinin özlük haklarının yönetici unvanlı kariyerli Genel idare sınıfında olan personellerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz Örneğin kamuda yönetiçi sınıfında olan Gen

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