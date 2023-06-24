Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2023 13:22
Bak bak memura gelince yük denmeye bütçe açığı denmeye başlandı
https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-memur-ve-emekli-maasi-zammi-icin-son-11-gun-yuzde-34-luk-asgari-ucret-zammi-heyecanlandirmisti-eski-ekonomi-bakani-2-noktaya-dikkat-cekti/466922/

Devir Kötü
Şef
24 Haziran 2023 13:28

Bir demlik çaya ayda 20 bin vermeyi çok buluyorlar mı acaba?


musa1992
Memur
24 Haziran 2023 13:29

Nedense torpilli kadroya geçen temizlik işçileri, büroişçilerine asgari ücreti 3 katı maaş verirken bütçeye yük olmuyor. Memura gelince yük oluyor. İyice memur düşmanı oldulae. Liyakata karşılar

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