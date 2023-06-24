Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 13:34
Haftalık izin hakkı

Merhaba, ben bir üniversiteye bağlı olarak sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Görevlendirildiğim yerde vardiyalı olarak çalışıyorum bunda sıkıntı yok ancak vardiyalı olduğum için hem servisten yararlanamıyorum hem de haftada 1 gün izin kullanıyorum. Yani haftalık 40 saatimi 6 güne yayarak çalıştırıyorlar. Ayrıca 9 günlük kurban bayramı tatili için bize sadece bayram günleri resmi tatil denildi. Bununla ilgili yönetmelikte bir açıklama madde var mı?

Çok Yazılan Konular

Bekar destek personeli maaşı ne olur?Tayin vermiyorlar Kurum değişikliğiTeknisyen görev yeri değişikliği talep edebilir mi ?Ne zaman istifa etmeli .?Sınav izniGeçici Görevlendirme Farklı kurumdan 4 b sözleşmeliden, öğretmenliğe geçişYeni 4b li personelim işten atarlar mı ?

Sözlük

güne bir tespit bırak 4 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 5 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 köhne bizans 1 Beyin sisi 1 Ruha iyi gelen müzikler 4 edin dzeko 1 tek taraflı çaba 1 tıksırmak 1 ölüm 5

Son Haberler

Mahalle bekçisinden üç gündür haber alınamıyorAŞTİ'den yaklaşık 15 bin sefer düzenlenecekTİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandıKurban derilerinin yüzde 30'u ekonomiye kazandırılamıyorHarabeye dönen madenci lojmanları satılmayı bekliyor

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir