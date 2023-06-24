Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Haziran 2023 13:53
j.asb vs bekçilik
Herkese iyi günler dilerim öncelikle şuan da Egm'de kadrolu bekçiyim büyükşehirlerin birindeyim.Aynı zamanda jandarma astsubaylığı maliye branşı olarak asıl kazandım.Aralarında seçim yapmakta zorlanıyorum Bekçilik olarak asıl canımı sıkan sürekli gece olması daha çok sahada bulunması.Birçok kişi jandarmanın özlük vs. haklarının daha iyi olduğunu fakat sürekli tayin göreceğimi ve sözleşmeli olmasından mütevellit ileride sağlık raporu alırken muvazzaflığa geçerken sorun yaşayabileceğimi ast üst olayının daha sıkı olduğunu dile getirerek bekçilik sabit olduğundan gitme diyor.Buradaki tecrübeli komutanlarımdan ve bilgi sahibi büyüklerimden konu hakkında tavsiye bekliyorum.Tesekkür ederim şimdiden..

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