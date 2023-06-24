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Editörler : oto-danisman-expert


24 Haziran 2023 13:55
Van' 1 aylığına kalacak yer arıyorum.

Herkese merhaba, Van'a tayinim çıktı fakat 10 Ağustos askerlik durumu sebebiyle 1 aylığına kalacak yer arıyorum. Sahibinden ilanlarında 1 aylık kiralama yapan kimseyi bulamadım. 10 Ağustosa kadar bu konuda yardımcı olabilecekler varsa ilgilenirse sevinirim.. Ya da bu şekilde kiralama yapan yer, apart... vs .. Herkese teşekkürler.

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