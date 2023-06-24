Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 13:56
Bekçilik vs J.Asb
Herkese iyi günler dilerim öncelikle şuan da Egm'de kadrolu bekçiyim büyükşehirlerin birindeyim.Aynı zamanda jandarma astsubaylığı maliye branşı olarak asıl kazandım.Aralarında seçim yapmakta zorlanıyorum Bekçilik olarak asıl canımı sıkan sürekli gece olması daha çok sahada bulunması.Birçok kişi jandarmanın özlük vs. haklarının daha iyi olduğunu fakat sürekli tayin göreceğimi ve sözleşmeli olmasından mütevellit ileride sağlık raporu alırken muvazzaflığa geçerken sorun yaşayabileceğimi ast üst olayının daha sıkı olduğunu dile getirerek bekçilik sabit olduğundan gitme diyor.Buradaki tecrübeli ve bilgi sahibi büyüklerimden konu hakkında tavsiye bekliyorum.Tesekkür ederim şimdiden.

m.kardes
Şube Müdürü
24 Haziran 2023 13:58

100 kişinin 90'ının Jandarmayı tercih edeceği iki seçenektir...

:)

Yoksa daha yüksek ihtimal mi dersiniz :)


İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 14:22
Cevap için teşekkür ediyorum.
m.kardes, 2 saat önce

100 kişinin 90'ının Jandarmayı tercih edeceği iki seçenektir...

:)

Yoksa daha yüksek ihtimal mi dersiniz :)


m.kardes
Şube Müdürü
24 Haziran 2023 14:28

Jandarmanın bekçiliğe göre dezavantajı tayin görmesi diyenler olabilir.

Lakin akrabalar, tanıdıklar içindeki Jandarmalara baktığım zaman dikkatimi çeken husus şu oldu ;

Evet çok tayin görüyor olabilirler. Lakin her gittikleri yerde bi değerleri kıymetleri var. Lojman imkanları fazla olduğundan dışarıda evsiz kalma ihtimalleri düşük. Üstelik maaş olarak da iyiler. Ve de yemek konusuna gelirsek bizim gibi bugün dışarıda ne yesem düşüneni az. Genellikle bulundukları yerde yemek imkânı var...


İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 14:31
Anladım abi tabi bunlar da bir etmen
m.kardes, 1 saat önce

Jandarmanın bekçiliğe göre dezavantajı tayin görmesi diyenler olabilir.

Lakin akrabalar, tanıdıklar içindeki Jandarmalara baktığım zaman dikkatimi çeken husus şu oldu ;

Evet çok tayin görüyor olabilirler. Lakin her gittikleri yerde bi değerleri kıymetleri var. Lojman imkanları fazla olduğundan dışarıda evsiz kalma ihtimalleri düşük. Üstelik maaş olarak da iyiler. Ve de yemek konusuna gelirsek bizim gibi bugün dışarıda ne yesem düşüneni az. Genellikle bulundukları yerde yemek imkânı var...


rebirthgokhan
Memur
24 Haziran 2023 14:46

hiçbir şekilde kıyas kabul edilmez. jandarma kat kat önde.

''muvazzaflığa geçerken sorun yaşayabileceğimi ast üst olayının daha sıkı olduğunu dile getirerek bekçilik sabit olduğundan gitme diyor'' en ufak olumsuzlukta komiserler tepene biniyor bunu diyen yalan söylemiş.


aspnetcore
Memur
24 Haziran 2023 14:52

hem jandarma astsubat hemde maliye branşı of of tadından yenmez. jandarma, bekçilikten 10 gömlek daha üstte.


İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 14:53
siz bekçimisiniz
rebirthgokhan, 45 dk. önce

hiçbir şekilde kıyas kabul edilmez. jandarma kat kat önde.

''muvazzaflığa geçerken sorun yaşayabileceğimi ast üst olayının daha sıkı olduğunu dile getirerek bekçilik sabit olduğundan gitme diyor'' en ufak olumsuzlukta komiserler tepene biniyor bunu diyen yalan söylemiş.


Gururu65
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 14:53

Bekcilik ile Jandarma Asb.karşılaştırmak bile abesle iştigaldir.Adamların en kötü maaşı şu anda 25-45 Bin Tl arasında.Makamları var, emir erleri var, yemeğe kesinlikle para vermezler, konaklqma sorunları yok denecek kadar azdır.


İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 14:58
cevap için teşekkür ederim
Gururu65, 38 dk. önce

Bekcilik ile Jandarma Asb.karşılaştırmak bile abesle iştigaldir.Adamların en kötü maaşı şu anda 25-45 Bin Tl arasında.Makamları var, emir erleri var, yemeğe kesinlikle para vermezler, konaklqma sorunları yok denecek kadar azdır.


İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 14:59
muvazzaf olmaması sıkıntı bnm için aslında
aspnetcore, 39 dk. önce

hem jandarma astsubat hemde maliye branşı of of tadından yenmez. jandarma, bekçilikten 10 gömlek daha üstte.


xLmx
Aday Memur
24 Haziran 2023 15:18
bu bekçi falan değil geçenlerde de konu açmıştı saçma sapan bir konudan

İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 15:22
ya kardeşim o zaman değildim 2 aydır bekçiyim varmı diyeceğin fikrin varsa söyle yoksa sus lütfen konu ne sen ne diyorsun inanmazsan yaz özelden veriyim cevabını daha ayrıntılı
xLmx, 13 dk. önce
bu bekçi falan değil geçenlerde de konu açmıştı saçma sapan bir konudan

xLmx
Aday Memur
24 Haziran 2023 15:22
yok kardeş ne olacak
İzmirMaviTreni, 9 dk. önce
ya kardeşim o zaman değildim 2 aydır bekçiyim varmı diyeceğin fikrin varsa söyle yoksa sus lütfen konu ne sen ne diyorsun inanmazsan yaz özelden veriyim cevabını daha ayrıntılı

İzmirMaviTreni
Aday Memur
24 Haziran 2023 15:24
iyi günler o zaman kendine iyi bak Allah a emanetsin
xLmx, 9 dk. önce
yok kardeş ne olacak
Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstihdam listesi açıklayan illerİdare Mahkemesi İade Kararı2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminTemmuz Polis maaşı tahminim.En düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunEş SeçimiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİlişik kesme genelgesi geldiPolis AtasözüGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Sözlük

taşınmak 3 sevimli olmaya çalışmak 3 ghosting 3 Shibari Sanatı 2 Güne arabesk bir şarkı bırak 5 güne bir tespit bırak 4 tek taraflı çaba 1 periferi 1 titan 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1

Son Haberler

Osmaniye'de 17 bin 797 kalıcı konut yapılması planlanıyorAdana'da 3.8 büyüklüğünde depremEn acı tatil: Köylerine 3 kilometre kala kazada öldülerGurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunlaştı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir