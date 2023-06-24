Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


24 Haziran 2023 14:10
Şizofreni memur kisitlanirsa

Engelli kadrosunda sizofreni memur kisitlanirsa memuriyete etkisi ne olur ?


White3425
Memur
24 Haziran 2023 15:15
Kısıtlanmaktan kastın ne?
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