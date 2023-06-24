Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 14:47
Unvan Değişikliği Hk.

Merhabalar,

Bilgisayar Teknisyenliği unvan değişikliği sınavına

girebilmek için lise bilgisayar programcılığı değil de üniversite de

mühendislik fakültesi mezunu olmak herhangi bir sorun çıkartır mı?

4 yıllık fakülte mühendislik fakültesi mezunu bilgisayar teknisyenliği için unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Pgm tarafından yayınlanan duyuruda şu şekilde yazılmakta:

Teknisyen(Bilgisayar,Elektrik) kadrosu için:

29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise,Okul ve Fakülte Mezunlarına

Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim

şartını taşımak

3795 sayılı kanunda ise şu şekilde bir madde var

Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi

mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen

okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik

eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek

öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden

mezun olanlara "teknik öğretmen",

https://www.memurlar.net/haber/1327/3795-sayili-bazi-lise-okul-ve-fakulte-mezunlarina-unvan-verilmesi-hakkinda-kanun.html

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