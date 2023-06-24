Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 15:19
Hakkari Kiralık daire ?

Toki

Çok Yazılan Konular

İstihdam listesi açıklayan illerİdare Mahkemesi İade Kararı2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminTemmuz Polis maaşı tahminim.En düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunEş SeçimiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİlişik kesme genelgesi geldiPolis AtasözüGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Sözlük

kafa açmak 1 şu an çalan şarkı 6 köhne bizans 1 insallah uzerine 1 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 5 edin dzeko 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 meşhur 1 ölüm 5 güne bir tespit bırak 4

Son Haberler

Osmaniye'de 17 bin 797 kalıcı konut yapılması planlanıyorAdana'da 3.8 büyüklüğünde depremEn acı tatil: Köylerine 3 kilometre kala kazada öldülerGurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunlaştı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir