Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 16:38
İstihdamda gaziantep il merkezi yazıyor ama hangi merkez ?

Arkadaşlar gaziantep personel büro tel açmıyor.gaziantep il merkezi yazıyor tayin yeri ama şehitkamilmi şahinbeymi bilmiyorum.birimde belli değil. Antepe cıkıp ta böyle yazan oldumu başka? .personel büroda açmıyor. Antep tanıdık personel bürocu varsa tel yazarmısınız?

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