Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 16:39
Ek ders
Ek derslerinizi yatırdılar mı arkadaşlar bayram sebebiyle öne alınma durumu varmış bizim daha yatmadı Diyarbakır görev yeri

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Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Ösym 2023 görevli ücretleri22000 maaş zammı 16500 e düştümemurlar net uzmanligin 5 yila inmesini gundeme getirmeni istiyoruzÖğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varEk ders icra kesintisiUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduDeprem Tazminatı YattıProje okulları atama kriteri!Memurlar net her türlü zam haberini yapıyorsunda neden memur maaş zammı ve alım gücünü haber yapmıyo

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