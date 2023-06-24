KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2023 16:43
Er. öz. isimli lisans hemşire

Bu gerizkalı lisans hemşire 81,6 puanlı ve neredeyse her alıma başvuruyor, belki görüyordur yazdığımı ya da arkadaşı vardır, ula yaprrak akıllı ya başvurduğun alıma gir ya da milletin kısmetine çöreklenme bu ve bunun gibi yarım akıllılar yüzünden girecek olan giremiyor

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