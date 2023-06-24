Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 16:56
Polisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?

Polisin maaşı 33 bin olursa öğretmen maaşı 45 bin hemşire maaşı 50 bin zabıta maaşı 60 bin astsubay maaşı 70 bin olur bu saydığım mesleklerde ek ödemeler var tazminat var poliste ne var kuru tek bir maaş bırakalım kılı tüyü zaten mesai ücretimiz yok bize de ek ücretler ek tazminatlar şart yoksa hep geride kalıcaz

Çok Yazılan Konular

İstihdam listesi açıklayan illerİdare Mahkemesi İade Kararı2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminEş SeçimiTemmuz Polis maaşı tahminim.En düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİlişik kesme genelgesi geldiPolis AtasözüGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Sözlük

Siteye birkaç beden büyük gelmek 5 periferi 1 mündemiç 1 Güne arabesk bir şarkı bırak 5 Ruha iyi gelen müzikler 4 ölüm 5 ghosting 3 kadınlar ne ister adlı soru 3 en son ne zaman mutlu oldun 1 tek taraflı çaba 1

Son Haberler

Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği yaşanıyorBodrum'da bayram yoğunluğu: Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptıZümrüt bebek bulaşık parlatıcısı içti, hayati tehlikesi varBayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı1,6 tonluk kurbanlık 'Eryaman' alıcısını bekliyor

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir