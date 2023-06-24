Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2023 17:36
Kadro derece

Arkadaşlar iyi forumlar ön lisans mezunuyum 2018 Haziran'da atandım 2021 yılında kadroya geçtim derecem hala 9/2 gözüküyor sizce yanlışlık var mı?

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