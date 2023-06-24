Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 17:41
8 yillik katip olmama rağmen havuz tayininde atanamadim atanamadigim il adliyesinde bir cok kisinin
Olumsuz olan havuz tayine itiraz

Toprakkkana
Aday Memur
24 Haziran 2023 17:42
Atanamadim il adliyesinde benden yil olarak sicil oalrak daha dusuk insanlar atanmislardir.itiraz hakkim varmi itiraz dilekce ornegi olan paylasabilirmi lutfen

Muhammed4141
Şube Müdürü
24 Haziran 2023 18:06

Eminmisiniz nerden biliyorsunuz liste mi yayınlandı

Toprakkkana, 1 saat önce
Atanamadim il adliyesinde benden yil olarak sicil oalrak daha dusuk insanlar atanmislardir.itiraz hakkim varmi itiraz dilekce ornegi olan paylasabilirmi lutfen

ölene kadar sözleşme
Aday Memur
24 Haziran 2023 18:38
sicile mi bakıyorlar ki benim bildiğim kaç telefon trafiği yapıldı ona bakılıyor
Toplam 3 mesaj

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