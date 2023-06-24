Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 17:54
14 yillik ogretmen kac alacak temmuzda?

14 yillik ne kadar alir? Uzmanlık da var?


hugo.almeida
Müsteşar
24 Haziran 2023 18:30

15-30 arası bir rakam.


birsamsunlu
Aday Memur
24 Haziran 2023 18:40

Çok açıklayıcı olmuş :)

hugo.almeida, 25 dk. önce

15-30 arası bir rakam.


TNR KIZILKALE
Şef
24 Haziran 2023 18:41
22B< olacağı kesin, üstü belirsiz hocam.

hugo.almeida
Müsteşar
24 Haziran 2023 18:48

Kafa karışıklığı yaratmaya gerek yok. İnsanlar ne alacağını bilmeli ki geleceğe dair plan yapabilsin. :)

birsamsunlu, 15 dk. önce

Çok açıklayıcı olmuş :)

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Ösym 2023 görevli ücretleri22000 maaş zammı 16500 e düştüÖğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varmemurlar net uzmanligin 5 yila inmesini gundeme getirmeni istiyoruzEk ders icra kesintisiProje okulları atama kriteri!Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduDeprem Tazminatı YattıNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

mündemiç 1 ghosting 3 şu an çalan şarkı 7 güne bir tespit bırak 5 köhne bizans 1 Shibari Sanatı 2 hissedilen 1 edin dzeko 1 kir,pas,leke 1 periferi 1

Son Haberler

Bahçeli'den Rabia Kadir çağrısıOtogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zorPutin, hükümlülerin askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladıParamiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamıAnkara'da Kurban Bayramı trafiği havadan denetlendi

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir