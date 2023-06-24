Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 18:41
Saglik mazeret tayin

Merhaba , annem kanser hastasi. Babam 5 yil once vefat etti. Abim yurtdisinda ikamet etmekte. Ablam ise yegenim losemi oldugu icin onunla beraber losevde yatmakta. Ben Konyada ilce adliyesinde 5 aylik sozlesmeli zabit katibiyim. Bu dediklerimi belgeleyerek komisyona sundum Annem Ankarada ikamet etmekte annemin kanserden ameliyat epikriz raporu ve nuksettigine dair biyopsi sonucunu da ekledim ancak tam tesekkullu hastaneden bir saglik kurulu raporu almadim. Sizce oluru var midir tayinimin ?

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