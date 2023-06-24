Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 19:22
Kadrolu personeller becayiş yapabilir mi?

Kadrolu personeller bir diğer kadrolu veya sözleşmeli personel ile becayiş yapabilir mi?


Reamonn42
Aday Memur
24 Haziran 2023 20:04

Yapamaz

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