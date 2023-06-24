Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2023 19:39
Eş durumu ile başka kuruma tayin ve nakil olma.
Eş durumu tayinde eşimin çalıştığı yerde benim mevcutta çalışmış olduğum kurumun herhangi bir birimi yok bu durumdan dolayı eş durumu tayinle başka bir kuruma naklen tayin ile atanabilirmiyim.

Produss
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 19:42

Onu çalıştığınız kurumların tayin yönetmeliği belirler

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