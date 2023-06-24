Eş durumu ile başka kuruma tayin ve nakil olma.

Eş durumu tayinde eşimin çalıştığı yerde benim mevcutta çalışmış olduğum kurumun herhangi bir birimi yok bu durumdan dolayı eş durumu tayinle başka bir kuruma naklen tayin ile atanabilirmiyim.

Eş durumu tayinde eşimin çalıştığı yerde benim mevcutta çalışmış olduğum kurumun herhangi bir birimi yok bu durumdan dolayı eş durumu tayinle başka bir kuruma naklen tayin ile atanabilirmiyim.