Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 19:41
Deprem bölgesine atananlara konteyner
Deprem bolgesine atananlara kendileri ve ailelerinin kalabileceği konteyner tahsis edileceği yönünde haberler var bilgisi olan var mı acaba ?

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