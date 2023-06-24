KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Haziran 2023 20:10
MERKEZİ ALIM

Merkezi alımlar hakkında duyumu olan var mı ? hangi bakanlık ne kadar alıma çıkacak bu konu altında duyumlarımızı paylaşalım

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